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24 мая, 05:27

В Германии раскрыли, кто не допустит расследования взрывов на "Северных потоках"

Евродепутат Бек: ЕС и ФРГ не допустят расследования ЧП на "Северных потоках"

Руководство Германии и Евросоюза не допустят проведения расследования относительно взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". К такому выводу в интервью газете "Известия" пришёл депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Он отметил, что Берлин и ЕС не намерены ремонтировать повреждённые трубопроводы. Как утверждает Бек, большинство стран Евросоюза не являются автономными субъектами на международной арене. По его словам, меньше всего автономии у властей Германии, которые имеют обязательства перед США, ограничены в действиях как со стороны НАТО, так и Евросоюза, а также "внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами".

В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву "Северных потоков"

В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву "Северных потоков"

Лайф напоминает, что диверсия на "Северных потоках" произошла в сентябре 2022 года. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист и публицист Сеймур Херш. По данным лауреата Пулитцеровской премии, за подрывом газопроводов стоят именно США. В марте ряд СМИ синхронно сообщил о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах, однако в Кремле посчитали это вбросом. Лидер Украины Владимир Зеленский согласился с мнением Москвы.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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