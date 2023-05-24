В Германии раскрыли, кто не допустит расследования взрывов на "Северных потоках"

Руководство Германии и Евросоюза не допустят проведения расследования относительно взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". К такому выводу в интервью газете "Известия" пришёл депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Он отметил, что Берлин и ЕС не намерены ремонтировать повреждённые трубопроводы. Как утверждает Бек, большинство стран Евросоюза не являются автономными субъектами на международной арене. По его словам, меньше всего автономии у властей Германии, которые имеют обязательства перед США, ограничены в действиях как со стороны НАТО, так и Евросоюза, а также "внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами".