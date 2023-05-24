Украинские военные снова обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ дважды пытались атаковать район под Белгородом после ликвидации ДРГ
Украинские военные вечером 23 мая дважды пытались атаковать Грайворонский район Белгородской области после того, как ВС РФ ликвидировали диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, в 19:20 противник выпустил две мины из Сумской области Украины в сторону села Дроновка. Спустя примерно пять минут огонь был открыт по участку, расположенному неподалёку от села Козинка, возле которого шли основные бои с украинскими диверсантами. В результате обстрелов из миномётов никто не пострадал, разрушений тоже нет.
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Напомним, ранее на Белгород была совершена атака украинской ДРГ. Вооружённая группа проникла на территорию Белгородской области. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В ООН призвали стороны не допустить эскалации конфликта.
t.me / V_Zelenskiy_official