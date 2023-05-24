Украинские военные снова обстреляли территорию Белгородской области

Украинские военные вечером 23 мая дважды пытались атаковать Грайворонский район Белгородской области после того, как ВС РФ ликвидировали диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Так, в 19:20 противник выпустил две мины из Сумской области Украины в сторону села Дроновка. Спустя примерно пять минут огонь был открыт по участку, расположенному неподалёку от села Козинка, возле которого шли основные бои с украинскими диверсантами. В результате обстрелов из миномётов никто не пострадал, разрушений тоже нет.