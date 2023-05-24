В Киеве заявили, что Залужный встречался с Зеленским 24 мая, но доказательств не привели

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 24 мая, присутствовал на ставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в "Твиттере" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной.

"Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10:00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", — говорится в сообщении.