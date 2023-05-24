В Киеве заявили, что Залужный встречался с Зеленским 24 мая, но доказательств не привели
Секретарь СНБО Данилов: Главком ВСУ Залужный был на ставке у Зеленского 24 мая
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 24 мая, присутствовал на ставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в "Твиттере" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной.
"Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10:00 заслушал на ставке доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки", — говорится в сообщении.
При этом Данилов не привёл никаких доказательств, подтверждающих личное присутствие Залужного на встрече.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти. Позже на Украине бодро отрапортовали об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом раскрыл страшную судьбу Залужного.
Wikipedia / Міністерство оборони України