ТАСС: Киев готовит провокацию с отработавшим ядерным топливом в Харькове
Украина может готовить провокацию с подрывом хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, а затем обвинить в этом Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, цель провокации — отвлечь Запад от военных неудач ВСУ.
"С учётом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации. Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — рассказал источник.
В Харькове находится несколько ядерных реакторов, например в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины.
Источник предупредил, что если режим Владимира Зеленского всё же решит претворить этот антигуманный план в жизнь, то ущерб от катастрофы будет нанесён не только территориям на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС.
Ранее Киев уже пытался отвлечь внимание от потери им города Артёмовска, который освободили ВС РФ. Для этого 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину.
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