ТАСС: Киев готовит провокацию с отработавшим ядерным топливом в Харькове

Украина может готовить провокацию с подрывом хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, а затем обвинить в этом Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, цель провокации — отвлечь Запад от военных неудач ВСУ.

"С учётом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации. Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — рассказал источник.

В Харькове находится несколько ядерных реакторов, например в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины.