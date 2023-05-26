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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 11:56
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Военный эксперт объяснил, зачем Киеву нужна была атака на Белгородскую область

Леонков: Атакой на Белгородскую область Киев хотел перебить тему Артёмовска

Нападением на Белгородскую область Киев, несомненно, пытался увести информационный вектор от потери Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что после вылазки диверсантов мировые СМИ тут же переключились на события в российском регионе и все сразу же буквально забыли про Артёмовск, о недопустимости потери которого ещё недавно говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

Леонков рассказал, что на самом деле стоит за вылазкой диверсантов в Белгородскую область. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Вот это вот вторжение в медийном пространстве освещалось для того, чтобы перекрыть главную тему — падение фортеции под названием Бахмут. Потому что сам Зеленский и его окружение говорили, что эта фортеция не падёт никогда. <...> Этому населённому пункту придавали огромное значение, особенно со стороны Украины. Туда стягивались силы, резервы, называли это бахмутской мясорубкой. И тут раз — фортеция пала, нужно было что-то такое значимое придумать, чтобы это переплюнуть", — отметил Леонков.

Он считает, что главная диверсия всё же была информационная. Однако те масштабы нападения боевиков на Белгородскую область, которые преподносились в мировых СМИ, вообще не соответствуют действительности. В реальности же это была "ротно-тактическая группа для совершения диверсионных действий", которую российская сторона быстро и грамотно нейтрализовала. Вероятно, украинцы рассчитывали на неожиданность, потому что фактор внезапности, в частности, предваряет успех, но у них ничего не вышло, резюмировал Леонков.

Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область
Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.

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Кадр из видео YouTube / "Дайте сказать!"

Наталья Исакова
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