Военный эксперт объяснил, зачем Киеву нужна была атака на Белгородскую область
Леонков: Атакой на Белгородскую область Киев хотел перебить тему Артёмовска
Нападением на Белгородскую область Киев, несомненно, пытался увести информационный вектор от потери Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что после вылазки диверсантов мировые СМИ тут же переключились на события в российском регионе и все сразу же буквально забыли про Артёмовск, о недопустимости потери которого ещё недавно говорил украинский лидер Владимир Зеленский.
Леонков рассказал, что на самом деле стоит за вылазкой диверсантов в Белгородскую область. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Вот это вот вторжение в медийном пространстве освещалось для того, чтобы перекрыть главную тему — падение фортеции под названием Бахмут. Потому что сам Зеленский и его окружение говорили, что эта фортеция не падёт никогда. <...> Этому населённому пункту придавали огромное значение, особенно со стороны Украины. Туда стягивались силы, резервы, называли это бахмутской мясорубкой. И тут раз — фортеция пала, нужно было что-то такое значимое придумать, чтобы это переплюнуть", — отметил Леонков.
Он считает, что главная диверсия всё же была информационная. Однако те масштабы нападения боевиков на Белгородскую область, которые преподносились в мировых СМИ, вообще не соответствуют действительности. В реальности же это была "ротно-тактическая группа для совершения диверсионных действий", которую российская сторона быстро и грамотно нейтрализовала. Вероятно, украинцы рассчитывали на неожиданность, потому что фактор внезапности, в частности, предваряет успех, но у них ничего не вышло, резюмировал Леонков.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
Кадр из видео YouTube / "Дайте сказать!"