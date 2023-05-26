Военный эксперт объяснил, зачем Киеву нужна была атака на Белгородскую область

Нападением на Белгородскую область Киев, несомненно, пытался увести информационный вектор от потери Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что после вылазки диверсантов мировые СМИ тут же переключились на события в российском регионе и все сразу же буквально забыли про Артёмовск, о недопустимости потери которого ещё недавно говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

Леонков рассказал, что на самом деле стоит за вылазкой диверсантов в Белгородскую область. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Вот это вот вторжение в медийном пространстве освещалось для того, чтобы перекрыть главную тему — падение фортеции под названием Бахмут. Потому что сам Зеленский и его окружение говорили, что эта фортеция не падёт никогда. <...> Этому населённому пункту придавали огромное значение, особенно со стороны Украины. Туда стягивались силы, резервы, называли это бахмутской мясорубкой. И тут раз — фортеция пала, нужно было что-то такое значимое придумать, чтобы это переплюнуть", — отметил Леонков.