Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи вернутся в квартиры после окончания работ
Собянин: Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ
Жителей нескольких подъездов домов, которые атаковали беспилотники, будут эвакуированы на время работ экстренных служб. После их окончания граждане вернутся в квартиры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", — написал градоначальник в телеграм-канале.
Напомним, утром 30 мая стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. При этом он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6, который, по счастливой случайности, не сдетонировал. Также система ПВО уничтожила несколько дронов в Подмосковье.
t.me / SHOT