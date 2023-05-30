Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи вернутся в квартиры после окончания работ

Жителей нескольких подъездов домов, которые атаковали беспилотники, будут эвакуированы на время работ экстренных служб. После их окончания граждане вернутся в квартиры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", — написал градоначальник в телеграм-канале.