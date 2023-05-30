Зацепились за деревья: Ещё четыре дрона упали под Одинцовом

Ещё четыре беспилотника обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, дроны упали, зацепившись за деревья. Они шли на расстоянии 500 метров друг от друга и высоте около 60 метров.