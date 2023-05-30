Зацепились за деревья: Ещё четыре дрона упали под Одинцовом
Четыре беспилотника упали в Одинцовском районе Подмосковья
Ещё четыре беспилотника обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, дроны упали, зацепившись за деревья. Они шли на расстоянии 500 метров друг от друга и высоте около 60 метров.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Во дворе обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. Затем стало известно о дроне у 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем ПВО.
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