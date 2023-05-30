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30 мая, 05:53

Росавиация сообщает о штатной работе аэропортов Москвы и области

На фоне сообщений об атаках беспилотников в Москве и Подмосковье Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов. По данным ведомства, обслуживание воздушного движения происходит "без особенностей".

"По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", — рассказали в пресс-службе Росавиации.

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Во дворе обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. Затем стало известно о дроне у 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем ПВО.

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Сергей Бобылев / ТАСС

Александра Вишнякова
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