Росавиация сообщает о штатной работе аэропортов Москвы и области

На фоне сообщений об атаках беспилотников в Москве и Подмосковье Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов. По данным ведомства, обслуживание воздушного движения происходит "без особенностей".

"По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", — рассказали в пресс-службе Росавиации.