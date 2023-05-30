Росавиация сообщает о штатной работе аэропортов Москвы и области
На фоне сообщений об атаках беспилотников в Москве и Подмосковье Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов. По данным ведомства, обслуживание воздушного движения происходит "без особенностей".
"По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", — рассказали в пресс-службе Росавиации.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Во дворе обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. Затем стало известно о дроне у 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о работе систем ПВО.
Сергей Бобылев / ТАСС