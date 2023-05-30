ВСУ атаковали Москву в том числе ударными дронами UJ-22 Airborne
Один из типов беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, — это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Об этом узнал SHOT.
Такой дрон способен пролетать до 800 километров и нести около 15–20 килограммов груза. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7. По данным телеграм-канала, UJ-22 Airborne, попавший на видео, был вскоре сбит.
Ударный дрон UJ-22 Airborne, замеченный над Москвой. Видео © SHOT
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. Так, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Во дворе обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. Затем стало известно о дроне у 30-этажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Подмосковье сработала система ПВО.