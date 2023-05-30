ВСУ атаковали Москву в том числе ударными дронами UJ-22 Airborne

Один из типов беспилотников, атаковавших Москву утром 30 мая, — это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Об этом узнал SHOT .

Такой дрон способен пролетать до 800 километров и нести около 15–20 килограммов груза. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7. По данным телеграм-канала, UJ-22 Airborne, попавший на видео, был вскоре сбит.