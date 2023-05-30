В подмосковной Истре проверяют информацию о падении фрагментов беспилотника

Территория у деревни Павлово-1 в подмосковной Истре обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника. Об этом сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.

"В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", — написала она во "ВКонтакте".