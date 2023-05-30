В подмосковной Истре проверяют информацию о падении фрагментов беспилотника
Территория у деревни Павлово-1 в подмосковной Истре обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника. Об этом сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.
"В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", — написала она во "ВКонтакте".
Она попросила местных жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО, а также напомнила, что в Истре ограничен полёт дронов.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.
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