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30 мая, 08:00

В подмосковной Истре проверяют информацию о падении фрагментов беспилотника

Территория у деревни Павлово-1 в подмосковной Истре обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника. Об этом сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.

"В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", — написала она во "ВКонтакте".

Она попросила местных жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО, а также напомнила, что в Истре ограничен полёт дронов.

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Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

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LIFE

Александра Вишнякова
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