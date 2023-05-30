Эксперты увезли обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом на Ленинском проспекте в Москве
Эксперты изучают обломки БПЛА, врезавшегося в дом на Ленинском проспекте
Эксперты изучают обломки беспилотника, который врезался в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Лайф публикует кадры с места происшествия.
Эксперты изучают обломки БПЛА, который врезался в жилой дом на Ленинском проспекте. Видео © LIFE
Специалисты в данный момент разбирают дрон, детали аппарата отправят на экспертизу. На кадрах также видно, что обломки дрона собирают в коробки, после чего увозят их с места ЧП.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников на здания в Москве.
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