Эксперты увезли обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом на Ленинском проспекте в Москве

Эксперты изучают обломки беспилотника, который врезался в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Специалисты в данный момент разбирают дрон, детали аппарата отправят на экспертизу. На кадрах также видно, что обломки дрона собирают в коробки, после чего увозят их с места ЧП.