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30 мая, 08:31

Подоляк "порадовался" атаке дронов на Москву, но по традиции от неё открестился

Подоляк заявил, что Киев якобы не имеет отношения к атаке дронов на Москву

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "с удовольствием смотрит" на последствия атаки дронов в Москве и Подмосковье, но при этом заявил, что украинские власти к ним, "конечно же", не имеют отношения.

"К искусственному интеллекту Украины имеет отношение, но к атакам... Мы с удовольствием смотрим, но отношения прямого, конечно же, не имеем", — заявил он в эфире The Breakfast Show.

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Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. Жильцы домов были эвакуированы, сейчас они начинают возвращаться в квартиры. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

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LIFE

Александра Вишнякова
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