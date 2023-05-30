Собянин: Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи начинают возвращаться в дома
Москвичи, эвакуированные утром 30 мая из-за атаки беспилотников, начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Эвакуированные из-за атаки дронов жители дома на Ленинском проспекте в Москве начинают возвращаться в свои дома. Видео © LIFE
"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", — написал он в телеграм-канале.
Собянин поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить повреждения в зданиях, которые оказались незначительными.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.
LIFE