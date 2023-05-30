Собянин: Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи начинают возвращаться в дома

Москвичи, эвакуированные утром 30 мая из-за атаки беспилотников, начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Эвакуированные из-за атаки дронов жители дома на Ленинском проспекте в Москве начинают возвращаться в свои дома. Видео © LIFE

"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", — написал он в телеграм-канале.