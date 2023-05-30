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30 мая, 08:33

Собянин: Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи начинают возвращаться в дома

Москвичи, эвакуированные утром 30 мая из-за атаки беспилотников, начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Эвакуированные из-за атаки дронов жители дома на Ленинском проспекте в Москве начинают возвращаться в свои дома. Видео © LIFE

"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", — написал он в телеграм-канале.

Собянин поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить повреждения в зданиях, которые оказались незначительными.

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Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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