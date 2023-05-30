"Посмотрим, что делать": Путин прокомментировал провокации со стороны Украины
Путин заявил, что Украина пытается провоцировать Россию на зеркальные действия
Своими провокациями украинская сторона пытается побуждать Россию на зеркальные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос о последствиях атаки дронов по Москве и Московской области.
Путин отметил, что его беспокоит не столько уплотнение системы противовоздушной обороны Москвы, сколько попытки Киева "вызвать ответную реакцию России".
"Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия", — сказал российский лидер и добавил: "Но мы посмотрим, что с этим делать".
Напомним, утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья сообщили о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего выпущено восемь беспилотников, все они поражены. В Кремле считают, что за атакой беспилотников на Москву стоит Киев.