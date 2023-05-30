"Посмотрим, что делать": Путин прокомментировал провокации со стороны Украины

Своими провокациями украинская сторона пытается побуждать Россию на зеркальные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос о последствиях атаки дронов по Москве и Московской области.

Путин отметил, что его беспокоит не столько уплотнение системы противовоздушной обороны Москвы, сколько попытки Киева "вызвать ответную реакцию России".