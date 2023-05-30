Лавров заявил, что Киев давно перешёл к террористическим методам

Киевские власти уже давно перешли к террористическим методам с использованием вооружения стран Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаки дронов на Москву и Московскую область в ходе пресс-конференции в Бурунди.

Он также сообщил, что уже обсудил эту тему со своим коллегой в африканской стране, где находится с рабочим визитом. Лавров подчеркнул, что украинцы для осуществления своих террористических атак по территории нашей страны используют "то вооружение, которым Запад накачивает их".