Лавров заявил, что Киев давно перешёл к террористическим методам
Киевские власти уже давно перешли к террористическим методам с использованием вооружения стран Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаки дронов на Москву и Московскую область в ходе пресс-конференции в Бурунди.
Глава МИД РФ отметил, что Киев "уже давно перешёл к откровенно террористическим методам", используя поставляемое Западом вооружение.
Он также сообщил, что уже обсудил эту тему со своим коллегой в африканской стране, где находится с рабочим визитом. Лавров подчеркнул, что украинцы для осуществления своих террористических атак по территории нашей страны используют "то вооружение, которым Запад накачивает их".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ указали, что было выпущено восемь беспилотников, все они поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. В Кремле уверены, что за атакой беспилотников стоит Киев.
VK / МИД России