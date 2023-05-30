Путин: Атака дронов на Москву — признак террористической деятельности Киева

Киев выбрал путь запугивания россиян путём атак на гражданские объекты. Случившееся — это явный признак террористической деятельности, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения центра "Зотов". При этом он подчеркнул, что наши военные в ходе СВО наносят удары по территории Незалежной, но исключительно по военным объектам и инфраструктуре.