Путин: Атака дронов на Москву — признак террористической деятельности Киева
Киев выбрал путь запугивания россиян путём атак на гражданские объекты. Случившееся — это явный признак террористической деятельности, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения центра "Зотов". При этом он подчеркнул, что наши военные в ходе СВО наносят удары по территории Незалежной, но исключительно по военным объектам и инфраструктуре.
"В ответ киевский режим выбрал другой путь — [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности", — сказал глава государства, комментируя утренние атаки дронов на Москву и Подмосковье.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь дронов, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты.
Telegram / "Кремль. Новости"