Адвокат рассказал, кто должен возместить ущерб от атаки дронов
Адвокат Гаевский: Ущерб от атаки дронов могут возместить из резервного фонда
Компенсировать ущерб жителям Москвы и Московской области от атаки украинских дронов могут из резервного фонда, поскольку именно он является источником выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил адвокат Сергей Гаевский.
"Источником выплаты компенсаций в связи с ЧС, как правило, является резервный фонд, создаваемый в структуре бюджета соответствующего уровня. Соответственно, порядок, размеры и виды компенсаций устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ", — сказал специалист в беседе с РИАМО.
По его словам, компенсации прежде всего регулируются Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера". В частности, в статье 18 этого документа указано, что гражданин имеет право на возмещение ущерба, полученного в результате ЧС.
Кроме того, как указал адвокат, с декабря 2019 года появилась возможность получения компенсации в размере 50 тысяч рублей за частично поврежденное имущество или в размере 100 тысяч рублей за полностью утраченное. А ещё по закону положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека. Для оформления всех необходимых заявлений необходимо подать соответствующее заявление через Госуслуги или же с такой просьбой можно обратиться напрямую в МФЦ.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь дронов, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты.
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