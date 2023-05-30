Адвокат рассказал, кто должен возместить ущерб от атаки дронов

Компенсировать ущерб жителям Москвы и Московской области от атаки украинских дронов могут из резервного фонда, поскольку именно он является источником выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил адвокат Сергей Гаевский.

"Источником выплаты компенсаций в связи с ЧС, как правило, является резервный фонд, создаваемый в структуре бюджета соответствующего уровня. Соответственно, порядок, размеры и виды компенсаций устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ", — сказал специалист в беседе с РИАМО.

По его словам, компенсации прежде всего регулируются Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера". В частности, в статье 18 этого документа указано, что гражданин имеет право на возмещение ущерба, полученного в результате ЧС.