В США признались, что Зеленский поделился планами по контрнаступлению
Сенатор Грэм: Зеленский рассказал о своих планах по контрнаступлению
Сенатор США, республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм подробно ознакомился с планами президента Украины Владимира Зеленского по проведению контрнаступления. Об этом Грэм сам рассказал изданию Politico, пояснив, что в курс дела его ввёл украинский лидер во время его визита в Киев на прошлой неделе.
По словам Грэма, украинская сторона рассказала о своих военных планах очень подробно. Американец подчеркнул, что уже в ближайшие дни Украина "планирует продемонстрировать свою мощь". Как заявил сенатор, Киев уже налаживает условия для проведения контрнаступления и планирует в первую очередь "вернуть некоторые стратегически важные позиции".
Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией. В Кремле назвали "большим позором" для США иметь таких сенаторов. Однако спустя сутки после опубликования видео агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальные кадры с сенатором смонтировали в Киеве. Тем не менее МВД России объявило Линдси Грэма в розыск, а МИД РФ назвал позорной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора.
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