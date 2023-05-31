В США признались, что Зеленский поделился планами по контрнаступлению

Сенатор США, республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм подробно ознакомился с планами президента Украины Владимира Зеленского по проведению контрнаступления. Об этом Грэм сам рассказал изданию Politico, пояснив, что в курс дела его ввёл украинский лидер во время его визита в Киев на прошлой неделе.