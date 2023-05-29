Сенатор Грэм обрадовался, что его заявления вызвали гнев в России
Сенатор США Линдси Грэм. Фото © Zuma / TASS
Американский сенатор Линдси Грэм обрадовался, что его недавние заявления вызвали гнев в России, а ордер на арест, который выдало МВД РФ, он назвал "знаком почёта".
"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", — написал он в Twitter, решив, что недовольство вызвали его слова о поддержке Украины, а не об убийствах россиян.
Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией. В Кремле назвали "большим позором" для США иметь таких сенаторов. Однако спустя сутки после опубликования видео агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальные кадры с сенатором смонтировали в Киеве. Тем не менее МВД России объявило Линдси Грэма в розыск, а МИД РФ назвал позорной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора.