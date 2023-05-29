Сенатор Грэм обрадовался, что его заявления вызвали гнев в России

Американский сенатор Линдси Грэм обрадовался, что его недавние заявления вызвали гнев в России, а ордер на арест, который выдало МВД РФ, он назвал "знаком почёта".

"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", — написал он в Twitter, решив, что недовольство вызвали его слова о поддержке Украины, а не об убийствах россиян.