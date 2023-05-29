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29 мая, 18:55

Сенатор Грэм обрадовался, что его заявления вызвали гнев в России

<p>Сенатор США Линдси Грэм. Фото © Zuma / TASS</p>

Сенатор США Линдси Грэм. Фото © Zuma / TASS

Американский сенатор Линдси Грэм обрадовался, что его недавние заявления вызвали гнев в России, а ордер на арест, который выдало МВД РФ, он назвал "знаком почёта".

"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", написал он в Twitter, решив, что недовольство вызвали его слова о поддержке Украины, а не об убийствах россиян.

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Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией. В Кремле назвали "большим позором" для США иметь таких сенаторов. Однако спустя сутки после опубликования видео агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальные кадры с сенатором смонтировали в Киеве. Тем не менее МВД России объявило Линдси Грэма в розыск, а МИД РФ назвал позорной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора.

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Александра Вишнякова
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