Поставка британских дронов Украине, а также отсутствие внятной реакции на вчерашнюю атаку беспилотников на Москву лишний раз доказывает, что "западники постоянно врут" и окончательно развязывают руки России в плане ответных действий. Таким мнением в беседе с корреспондентом Лайфа поделился замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Депутат Никонов двумя словами описал рецепт борьбы с британскими дронами на территории РФ. Видео © LIFE

"Западники врут как дышат. Они всегда врут. Они поддерживали и будут поддерживать Украину всем чем угодно и будут поддерживать удары по нашей территории", — заявил он.

Депутат напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал легитимным поведение Украины, поэтому едва ли можно ждать от Лондона осуждений попыток использования Киевом британских дронов для ударов по России. Один из них ранее сбили российские пограничники под Курском.

На уточняющий вопрос о том, как их остановить, собеседник Лайфа ответил просто: