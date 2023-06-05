Врач объяснила, для кого особо опасен даже неядовитый яблочный сидр

Яблочный сидр занимает почётное место среди многообразия слабоалкогольных напитков. Однако следует помнить, что этот шипучий напиток, как и любой другой алкогольный продукт, может принести вред здоровью человека. Об этом предупредила читателей Лайфа врач-диетолог Ирина Мансурова на фоне новостей о смертельном отравлении сидром в двух регионах России.

"Поскольку продукт изготавливается из кислых сортов яблок, он обладает повышенной кислотностью. Поэтому его не следует употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, такие как язва, гастрит, панкреатит, пиелонефрит, холецистит. Напиток противопоказан лицам, страдающим диабетом, так как содержит много сахара. При наличии расстройств мочеполовой системы или почек сидр пить тоже не рекомендуется", — отметила врач.