Врач объяснила, для кого особо опасен даже неядовитый яблочный сидр
Диетолог Мансурова: Сидр нельзя употреблять при диабете и заболеваниях ЖКТ
Яблочный сидр занимает почётное место среди многообразия слабоалкогольных напитков. Однако следует помнить, что этот шипучий напиток, как и любой другой алкогольный продукт, может принести вред здоровью человека. Об этом предупредила читателей Лайфа врач-диетолог Ирина Мансурова на фоне новостей о смертельном отравлении сидром в двух регионах России.
"Поскольку продукт изготавливается из кислых сортов яблок, он обладает повышенной кислотностью. Поэтому его не следует употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, такие как язва, гастрит, панкреатит, пиелонефрит, холецистит. Напиток противопоказан лицам, страдающим диабетом, так как содержит много сахара. При наличии расстройств мочеполовой системы или почек сидр пить тоже не рекомендуется", — отметила врач.
При этом, как указала медик, сидр обладает и полезными свойствами. В частности, данный напиток богат аскорбиновой кислотой, которая необходима для укрепления иммунитета. Также в нём много йода, полезного для щитовидной железы и профилактики её патологий.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром увеличилось до восьми. Предполагается, что в напиток попал ядовитый метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области и Удмуртии.
Freepik / drobotdean