Песков прокомментировал опасения об угрозе Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС
Песков: По оценке экспертов, подрыв Каховской ГЭС не угрожает Запорожской АЭС
По мнению экспертов, подрыв Каховской ГЭС не представляет угрозы для Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что детали нужно уточнять у специалистов.
"По Запорожской атомной электростанции – там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением.
Напомним, Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ночных ударов ВСУ по Херсонской области. В результате неконтролируемого сброса воды станция и ближайшие населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции.
ТАСС / Эрик Романенко