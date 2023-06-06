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6 июня, 10:38

Песков прокомментировал опасения об угрозе Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Песков: По оценке экспертов, подрыв Каховской ГЭС не угрожает Запорожской АЭС

По мнению экспертов, подрыв Каховской ГЭС не представляет угрозы для Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что детали нужно уточнять у специалистов.

"По Запорожской атомной электростанции – там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет", — сказал он.

Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал украинскую диверсию на Каховской ГЭС с неудачным контрнаступлением.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ночных ударов ВСУ по Херсонской области. В результате неконтролируемого сброса воды станция и ближайшие населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции.

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ТАСС / Эрик Романенко

Илья Суриков
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