Песков прокомментировал опасения об угрозе Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

По мнению экспертов, подрыв Каховской ГЭС не представляет угрозы для Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что детали нужно уточнять у специалистов.

"По Запорожской атомной электростанции – там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет", — сказал он.