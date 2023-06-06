"Удары киевской хунты по Каховской ГЭС — это государственный терроризм и военное преступление, которые направлены против важнейшего объекта гражданской инфраструктуры. <...> Разрушение Каховской ГЭС представляет угрозу экономической, гуманитарной и экологической катастрофы. Но кровавому шапито и его хозяевам до этого нет дела", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

В связи с произошедшим, по мнению Слуцкого, необходимо очень серьёзно отнестись к данным ФСБ о том, что Киев планировал осуществить теракты, в частности с "грязной бомбой", на территории России. Он также подчеркнул, что сейчас у "неонацистских нелюдей" может быть страшное вооружение, поэтому их надо жёстко и решительно останавливать.