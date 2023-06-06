Слуцкий высказался об атаке ВСУ на Каховскую ГЭС
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС терроризмом и военным преступлением
Удары украинских войск по Каховской ГЭС являются актом государственного терроризма и военным преступлением. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Удары киевской хунты по Каховской ГЭС — это государственный терроризм и военное преступление, которые направлены против важнейшего объекта гражданской инфраструктуры. <...> Разрушение Каховской ГЭС представляет угрозу экономической, гуманитарной и экологической катастрофы. Но кровавому шапито и его хозяевам до этого нет дела", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
В связи с произошедшим, по мнению Слуцкого, необходимо очень серьёзно отнестись к данным ФСБ о том, что Киев планировал осуществить теракты, в частности с "грязной бомбой", на территории России. Он также подчеркнул, что сейчас у "неонацистских нелюдей" может быть страшное вооружение, поэтому их надо жёстко и решительно останавливать.
Напомним, Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена после ночных ударов ВСУ по Херсонской области. В результате неконтролируемого сброса воды станция и ближайшие населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции.
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