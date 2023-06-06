Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 14:22

Слуцкий высказался об атаке ВСУ на Каховскую ГЭС

Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС терроризмом и военным преступлением

Удары украинских войск по Каховской ГЭС являются актом государственного терроризма и военным преступлением. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Удары киевской хунты по Каховской ГЭС — это государственный терроризм и военное преступление, которые направлены против важнейшего объекта гражданской инфраструктуры. <...> Разрушение Каховской ГЭС представляет угрозу экономической, гуманитарной и экологической катастрофы. Но кровавому шапито и его хозяевам до этого нет дела", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

В связи с произошедшим, по мнению Слуцкого, необходимо очень серьёзно отнестись к данным ФСБ о том, что Киев планировал осуществить теракты, в частности с "грязной бомбой", на территории России. Он также подчеркнул, что сейчас у "неонацистских нелюдей" может быть страшное вооружение, поэтому их надо жёстко и решительно останавливать.

Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"
Депутат объяснил подрыв Каховской ГЭС "криворукостью укронацистов"

Напомним, Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена после ночных ударов ВСУ по Херсонской области. В результате неконтролируемого сброса воды станция и ближайшие населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции.

BannerImage

Telegram / Слуцкий

Наталья Исакова
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • Госдума
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar