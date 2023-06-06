"Необратимая катастрофа" : Здание машинного зала Каховской ГЭС уходит под воду
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Здание машинного зала Каховской ГЭС уходит под воду
Здание машинного зала Каховской ГЭС после украинской диверсии находится под водой и продолжает разрушаться, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Я вижу, что там необратимая катастрофа свершилась. [Здание машинного зала] сейчас под водой и продолжает разрушаться в силу того, что масса воды из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается. Огромные массы воды", — сказал Леонтьев в разговоре с журналистами.
По его данным, уровень воды в Новой Каховке превысил 11 метров. Около 900 жителей подтопленных населённых пунктов были эвакуированы.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.
ТАСС / Алексей Коновалов