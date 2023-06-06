"Необратимая катастрофа" : Здание машинного зала Каховской ГЭС уходит под воду

"Я вижу, что там необратимая катастрофа свершилась. [Здание машинного зала] сейчас под водой и продолжает разрушаться в силу того, что масса воды из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается. Огромные массы воды", — сказал Леонтьев в разговоре с журналистами.