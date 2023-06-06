Из Крыма в Херсонскую область начали перебрасывать спасателей
Аэромобильная группировка крымских спасателей отправились в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
"Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран, в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым", — говорится в сообщении.
У этих спасателей есть специализированная техника и плавсредства, отметили в ведомстве. Кроме того, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Ростовской области, а также Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального ПСО.
В зоне подтопления в Херсонской области работают три оперативные группы спасателей под руководством начальника ГУ МЧС по региону. Вместе с тем организовано информирование местных жителей.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, затоплены уже три села. В Новокаховском городском округе введён местный режим ЧС, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления.
ТАСС / Алексей Коновалов