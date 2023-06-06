Из Крыма в Херсонскую область начали перебрасывать спасателей

Аэромобильная группировка крымских спасателей отправились в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран, в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым", — говорится в сообщении.

У этих спасателей есть специализированная техника и плавсредства, отметили в ведомстве. Кроме того, в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Ростовской области, а также Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального ПСО.