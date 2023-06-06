Байден впервые прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Байден заявил о намерении США помогать Киеву после разрушения Каховской ГЭС
Американский лидер Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Перед заседанием правительства один из журналистов уточнил, что он хочет сказать России после подрыва на гидроэлектростанции.
"Мы не уйдём. Мы собираемся помочь Украине", — заявил Байден.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "ущерб для украинцев и для региона будет значительным". По его словам, Вашингтон "внимательно следит за последствиями разрушения" дамбы плотины, которое, как он выразился, привело "к эвакуации как минимум тысяч украинцев".
Ранее Лайф писал, что МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС. Это — заранее спланированный украинскими властями террористический акт, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, заявили в министерстве.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
Flickr / The White House