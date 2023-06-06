Байден впервые прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Американский лидер Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Перед заседанием правительства один из журналистов уточнил, что он хочет сказать России после подрыва на гидроэлектростанции.

"Мы не уйдём. Мы собираемся помочь Украине", — заявил Байден.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, "ущерб для украинцев и для региона будет значительным". По его словам, Вашингтон "внимательно следит за последствиями разрушения" дамбы плотины, которое, как он выразился, привело "к эвакуации как минимум тысяч украинцев".