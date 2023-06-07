Опубликовано видео из села под Новой Каховкой, где дома ушли под воду
В селе Корсунка под Новой Каховкой дома ушли под воду по крышу
Лишь крыши домов и верхушки деревьев видно в затопленном селе Корсунка Херсонской области. Оно полностью ушло под воду после разрушений на Каховской гидроэлектростанции.
Село Корсунка полностью ушло под воду. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"
Видео с обстановкой в селе опубликовал телеграм-канал "Mash на Донбассе". Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из зон подтопления было перемещено свыше 900 человек.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты ушли под воду. В Новокаховском городском округе был введён местный режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на ГЭС.
Кадр из видео "Mash на Донбассе"