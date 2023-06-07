Матвиенко назвала терактом удар ВСУ по Каховской ГЭС
Удар Киева по Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила глубочайшее возмущение и осуждение атаки на сугубо гражданскую инфраструктуру.
"Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, причём заранее спланированное, продуманное, которое привело к очень серьёзной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
ТАСС / Антон Новодережкин