Матвиенко назвала терактом удар ВСУ по Каховской ГЭС

Удар Киева по Каховской ГЭС является терактом и военным преступлением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила глубочайшее возмущение и осуждение атаки на сугубо гражданскую инфраструктуру.

"Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление, причём заранее спланированное, продуманное, которое привело к очень серьёзной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.