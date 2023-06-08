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8 июня, 10:21

В Кремле отреагировали на подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса

Песков: Подрыв Украиной аммиакопровода негативно скажется на зерновой сделке

Подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса ещё больше усложнит ситуацию с продлением зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инцидент "только негативно" может сказаться на судьбе договора.

"Мы не знаем, какие там разрушения, не знаем, что собирается делать с веткой украинская сторона. Это ещё один весьма усложняющий ситуацию момент в плане продолжения сделки, — отметил представитель Кремля. Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас".

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Ядовитое белое облако: Опубликовано видео с места подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса

Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.

Военный эксперт объяснил, что может грозить оказавшимся в зоне подрыва аммиакопровода

Военный эксперт объяснил, что может грозить оказавшимся в зоне подрыва аммиакопровода

Транзит аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому.

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Александра Вишнякова
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