В Кремле отреагировали на подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса
Песков: Подрыв Украиной аммиакопровода негативно скажется на зерновой сделке
Подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса ещё больше усложнит ситуацию с продлением зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инцидент "только негативно" может сказаться на судьбе договора.
"Мы не знаем, какие там разрушения, не знаем, что собирается делать с веткой украинская сторона. Это ещё один весьма усложняющий ситуацию момент в плане продолжения сделки, — отметил представитель Кремля. — Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас".
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.
Транзит аммиака — это предмет зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва могла бы запустить аммиакопровод в ближайшее время, однако Украина уже около года мешает этому.
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