В Кремле отреагировали на подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса

Подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти – Одесса ещё больше усложнит ситуацию с продлением зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инцидент "только негативно" может сказаться на судьбе договора.

"Мы не знаем, какие там разрушения, не знаем, что собирается делать с веткой украинская сторона. Это ещё один весьма усложняющий ситуацию момент в плане продолжения сделки, — отметил представитель Кремля. — Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас".