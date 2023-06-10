Организатор фестиваля сидра в Москве — о переносе мероприятия: Я не сдамся
Фестиваль сидра в Москве перенесли на фоне массового отравления алкоголем в РФ
Московский фестиваль сидра I love cider перенесён с 17 июня на 15 июля на фоне накала страстей из-за массового отравления россиян суррогатным напитком. Об этом "Газете.ru" заявила организатор мероприятия Алина Локтева.
По её мнению, это решение несправедливо по отношению к добросовестным производителям сидра. В России более 30 заводов заняты в этой сфере и делают напиток из яблок путём прямого отжима, поэтому из-за нескольких мошенников пострадала репутация отрасли в целом. Локтева намерена восстановить справедливость и донести до россиян, что правильный сидр не несёт в себе опасности.
"Всё, что мне стоит делать, это продолжать развивать натуральный сидр в России. Я этим уже три года занимаюсь. Я буду ещё с двойной силой стараться донести правду до людей. Мы людям прежде всего хотим предложить честный, натуральный, правильный продукт — локальный, российский. Сидр вообще — это люди делают хорошее для людей. Я не сдамся", — пояснила она.
Локтева уверена, именно для просвещения населения нужен фестиваль сидра, который теперь оказался под угрозой срыва. На перенос мероприятия повлияли "общая обстановка в СМИ и накал страстей", посетовала она. Кроме того, сенатор Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с призывом отменить или перенести фестиваль.
Сейчас Локтева готова "писать, ходить в кабинеты, в ведомства, в мэрию", чтобы доказать властям свою позицию. Она подчеркнула, что производители открыты к диалогу, готовы показать, как делается сидр, и организовать в цеха экскурсии.
Напомним, больше ста человек отравились суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", 31 из них скончался. Ядовитый напиток делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась после её изъятия в ходе проверочных мероприятий. Похитителями оказались 50-летний Алексей Егоров и его 27-летний сын Дмитрий. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.
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