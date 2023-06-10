Организатор фестиваля сидра в Москве — о переносе мероприятия: Я не сдамся

Московский фестиваль сидра I love cider перенесён с 17 июня на 15 июля на фоне накала страстей из-за массового отравления россиян суррогатным напитком. Об этом "Газете.ru" заявила организатор мероприятия Алина Локтева.

По её мнению, это решение несправедливо по отношению к добросовестным производителям сидра. В России более 30 заводов заняты в этой сфере и делают напиток из яблок путём прямого отжима, поэтому из-за нескольких мошенников пострадала репутация отрасли в целом. Локтева намерена восстановить справедливость и донести до россиян, что правильный сидр не несёт в себе опасности.

"Всё, что мне стоит делать, это продолжать развивать натуральный сидр в России. Я этим уже три года занимаюсь. Я буду ещё с двойной силой стараться донести правду до людей. Мы людям прежде всего хотим предложить честный, натуральный, правильный продукт — локальный, российский. Сидр вообще — это люди делают хорошее для людей. Я не сдамся", — пояснила она.

Локтева уверена, именно для просвещения населения нужен фестиваль сидра, который теперь оказался под угрозой срыва. На перенос мероприятия повлияли "общая обстановка в СМИ и накал страстей", посетовала она. Кроме того, сенатор Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с призывом отменить или перенести фестиваль.