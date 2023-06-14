В украинском конфликте зреет переломный момент, заявил экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо. По его словам, на фоне провальных попыток наступления ВСУ внутри Украины уровень напряжения и недовольства нарастает с каждым днём. Мнение он озвучил в интервью на YouTube-канале Omerta.

"Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. <…> Приближается переломный момент", — сказал он и напомнил о нежелании западных политиков помогать переговорному процессу.