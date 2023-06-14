Экс-советник НАТО заявил о наступлении переломного момента на Украине
Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что на Украине наступает переломный момент
В украинском конфликте зреет переломный момент, заявил экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо. По его словам, на фоне провальных попыток наступления ВСУ внутри Украины уровень напряжения и недовольства нарастает с каждым днём. Мнение он озвучил в интервью на YouTube-канале Omerta.
"Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. <…> Приближается переломный момент", — сказал он и напомнил о нежелании западных политиков помогать переговорному процессу.
По его словам, внутри Украины растёт напряжённость на фоне провальных попыток наступления. Полковник также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог собрать достаточное количество бойцов для контрнаступления, а боевые действия в Артёмовске (украинское название Бахмут) ещё до наступления "перемололи" боеспособную часть ВСУ.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу 4 июня заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Позднее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких попытках наступления, но все они для ВСУ оказались провальными. Неудачи признают и сами бойцы ВСУ: накануне они сообщили о потере большей части БМП Bradley при попытке наступления. По словам главы государства Владимира Путина, украинские бойцы лишились как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Провал атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.
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