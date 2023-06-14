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13 июня, 22:12

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля

Сальдо: Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке в регионе, которая складывается после происшествия на Каховской ГЭС. По его словам, уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки.

"Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — пять метров", — написал он в телеграм-канале.

Работы по ликвидации последствий затопления, образовавшегося после подрыва Каховской ГЭС, продолжаются.

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказалось затоплено 35 населённых пунктов. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. По последним данным, в результате ЧП погибло 17 человек.

Обложка ©

t.me / Администрация Новокаховского городского округа

Оксана Попова
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