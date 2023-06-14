Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля
Сальдо: Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке в регионе, которая складывается после происшествия на Каховской ГЭС. По его словам, уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки.
"Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — пять метров", — написал он в телеграм-канале.
Работы по ликвидации последствий затопления, образовавшегося после подрыва Каховской ГЭС, продолжаются.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказалось затоплено 35 населённых пунктов. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. По последним данным, в результате ЧП погибло 17 человек.