Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке в регионе, которая складывается после происшествия на Каховской ГЭС. По его словам, уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки.