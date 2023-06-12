В Херсонской области жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома, которые ранее затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК. Он также отметил, что в большинстве домов в прибрежной зоне города уже откачали воду из подвалов.