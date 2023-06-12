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12 июня, 17:08

Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома

Мэр Новой Каховки заявил, что жители начали возвращаться в дома после затопления

В Херсонской области жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома, которые ранее затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК. Он также отметил, что в большинстве домов в прибрежной зоне города уже откачали воду из подвалов.

"В Новой Каховке, да, жители возвращаются в свои дома", — отметил Леонтьев.

Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области

Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области

Ранее Лайф писал о том, что вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после украинского теракта на местной ГЭС. Напомним, 6 июня из-за ударов ВСУ в Херсонской области разрушилась дамба гидроэлектростанции. Затопило 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Кроме того, погибло восемь человек и 77 пострадало.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Илья Суриков
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