Жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома
Мэр Новой Каховки заявил, что жители начали возвращаться в дома после затопления
В Херсонской области жители Новой Каховки начали возвращаться в свои дома, которые ранее затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК. Он также отметил, что в большинстве домов в прибрежной зоне города уже откачали воду из подвалов.
"В Новой Каховке, да, жители возвращаются в свои дома", — отметил Леонтьев.
Ранее Лайф писал о том, что вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после украинского теракта на местной ГЭС. Напомним, 6 июня из-за ударов ВСУ в Херсонской области разрушилась дамба гидроэлектростанции. Затопило 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Кроме того, погибло восемь человек и 77 пострадало.
ТАСС / Алексей Коновалов