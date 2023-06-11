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11 июня, 18:48

Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области

<p>Марат Хуснуллин в Новой Каховке (второй слева). Фото © Telegram / mkhusnullin</p>

Марат Хуснуллин в Новой Каховке (второй слева). Фото © Telegram / mkhusnullin

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что лично посетил в Херсонской области Новую Каховку и Корсунку. Там он проверил, как идут работы по ликвидации подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС.

Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области. Видео © Telegram / mkhusnullin

"Сегодня по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Также он провёл совещание в штабе. Там обсудили дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и вопросы обеспечения граждан всем необходимым.

"Ну и по своей старой традиции сделал фотографию с памятником Ленина, который в прошлом году вернулся на своё законное место!" добавил Хуснуллин.

Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, после этого уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Именно Хуснуллин возглавил правкомиссию по ликвидации наводнения на Каховской ГЭС.

Андрей Григорьев
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