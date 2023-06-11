Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области
Марат Хуснуллин в Новой Каховке (второй слева). Фото © Telegram / mkhusnullin
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что лично посетил в Херсонской области Новую Каховку и Корсунку. Там он проверил, как идут работы по ликвидации подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС.
Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области. Видео © Telegram / mkhusnullin
"Сегодня по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.
Также он провёл совещание в штабе. Там обсудили дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и вопросы обеспечения граждан всем необходимым.
"Ну и по своей старой традиции сделал фотографию с памятником Ленина, который в прошлом году вернулся на своё законное место!" — добавил Хуснуллин.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, после этого уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Именно Хуснуллин возглавил правкомиссию по ликвидации наводнения на Каховской ГЭС.