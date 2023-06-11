Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что лично посетил в Херсонской области Новую Каховку и Корсунку. Там он проверил, как идут работы по ликвидации подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС.

Вице-премьер Хуснуллин лично посетил Новую Каховку Херсонской области. Видео © Telegram / mkhusnullin

"Сегодня по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Также он провёл совещание в штабе. Там обсудили дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и вопросы обеспечения граждан всем необходимым.