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14 июня, 06:38

Медведев пригрозил уничтожить подводные кабели Запада из-за "Северных потоков"

Доказанное соучастие стран Запада в подрыве "Северных потоков" снимает с России любые ограничения на уничтожение сети кабелей связи этих государств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", написал он в телеграм-канале.

"Что-то сломалось": Захарова объяснила молчание США по теме диверсий на "Северных потоках"

"Что-то сломалось": Захарова объяснила молчание США по теме диверсий на "Северных потоках"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, о чём также заявлял президент России Владимир Путин. Однако в самом Вашингтоне свою вину отрицают, обвиняя во всём некую проукраинскую группировку. Недавно стало известно, что терактом мог руководить главком ВСУ Валерий Залужный, о чём знали в Нидерландах.

Обложка ©

Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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