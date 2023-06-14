Медведев пригрозил уничтожить подводные кабели Запада из-за "Северных потоков"
Доказанное соучастие стран Запада в подрыве "Северных потоков" снимает с России любые ограничения на уничтожение сети кабелей связи этих государств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. По данным американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США, о чём также заявлял президент России Владимир Путин. Однако в самом Вашингтоне свою вину отрицают, обвиняя во всём некую проукраинскую группировку. Недавно стало известно, что терактом мог руководить главком ВСУ Валерий Залужный, о чём знали в Нидерландах.
Екатерина Штукина / POOL / ТАСС