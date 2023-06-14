Медведев пригрозил уничтожить подводные кабели Запада из-за "Северных потоков"

Доказанное соучастие стран Запада в подрыве "Северных потоков" снимает с России любые ограничения на уничтожение сети кабелей связи этих государств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал он в телеграм-канале.