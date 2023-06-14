В Милане проходит церемония похорон Сильвио Берлускони
Гроб с Сильвио Берлускони. Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni
В Миланском соборе проходит церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, пишет РИА "Новости". На площади собрались несколько тысяч человек, они наблюдают за траурным мероприятием через установленные экраны.
На церемонии присутствуют президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские политики, а также делегации из нескольких стран, в частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Ирака Абдул Латиф Рашид и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий ЕС. Заупокойную мессу возглавляет архиепископ Милана Марио Дельпини.
По данным газеты Corriere della Sera, для обеспечения безопасности похорон были задействованы сотрудники спецподразделений полиции, карабинеров, а также агенты спецслужб и снайперы.
Напомним, Сильвио Берлускони умер 12 июня, ему было 86 лет. Состояние видного бывшего премьера Италии ухудшилось на фоне лейкоза. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее большим горем и невосполнимой потерей, а усопшего — политиком мирового масштаба. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российскую сторону не приглашали на похороны.