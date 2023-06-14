В Милане проходит церемония похорон Сильвио Берлускони

В Миланском соборе проходит церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, пишет РИА "Новости". На площади собрались несколько тысяч человек, они наблюдают за траурным мероприятием через установленные экраны.

На церемонии присутствуют президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские политики, а также делегации из нескольких стран, в частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Ирака Абдул Латиф Рашид и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий ЕС. Заупокойную мессу возглавляет архиепископ Милана Марио Дельпини.