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15 июня, 15:40

Желание Египта вступить в БРИКС объяснили попыткой защититься от агрессии США

Экономист Колташов объяснил желание Египта вступить в БРИКС

Посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС и добавил, что Каир в целом крайне заинтересован в развитии экономических отношений с Москвой. Об этом побеседовал с радио "Комсомольская правда" экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Каир понимает, что новая глобальная траектория развития создаётся в команде БРИКС. Одно из важных начинаний организации — максимальный перевод торговли на альтернативные валюты. Колташов назвал одной из причин стремления Египта в союз ряд экономических и социальных потрясений, которые страна пережила в 2008 и 2020 годах. Ситуацию в экономике страны до сих пор нельзя назвать простой.

"Именно поэтому Египет заинтересован в том, чтобы национальная валюта была всё-таки поддержана собственными товарами и услугами, которые он производит. Вторая причина состоит в том, что США перестали быть нейтральным держателем международной валюты, в которой удобно считать и которой удобно рассчитываться", — объяснил эксперт.

Он заметил, что Штаты ведут себя агрессивно и непредсказуемо и способны в любой момент заморозить счета любых компаний, наложить санкции. Каир же хочет обезопасить себя от таких рисков.

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Напомним, ряд стран заявил о желании присоединиться к БРИКС. Так, заявку уже подал Египет, а ранее о своём стремлении заявляли Венесуэла, Гондурас, Саудовская Аравия и Тунис.

Обложка ©

Getty Images / BRICS / Handout / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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