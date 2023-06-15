Желание Египта вступить в БРИКС объяснили попыткой защититься от агрессии США

Посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС и добавил, что Каир в целом крайне заинтересован в развитии экономических отношений с Москвой. Об этом побеседовал с радио "Комсомольская правда" экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Каир понимает, что новая глобальная траектория развития создаётся в команде БРИКС. Одно из важных начинаний организации — максимальный перевод торговли на альтернативные валюты. Колташов назвал одной из причин стремления Египта в союз ряд экономических и социальных потрясений, которые страна пережила в 2008 и 2020 годах. Ситуацию в экономике страны до сих пор нельзя назвать простой.

"Именно поэтому Египет заинтересован в том, чтобы национальная валюта была всё-таки поддержана собственными товарами и услугами, которые он производит. Вторая причина состоит в том, что США перестали быть нейтральным держателем международной валюты, в которой удобно считать и которой удобно рассчитываться", — объяснил эксперт.