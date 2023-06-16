Швыдкой заявил, что речь Путина на ПМЭФ была обращена ко всему миру

Президент фонда "Академия российского телевидения", специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой назвал выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обращённым всему миру и ответил Лайфу на вопрос, слышат ли Россию на Западе и понимают ли.

Президент фонда "Академия российского телевидения" Михаил Швыдкой прокомментировал выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023. Видео © LIFE

"Президент России — это президент великой страны. Всё, что происходит в РФ, так или иначе важно для всего мира. Всё, что скажет президент России сегодня, обращено как к гражданам России, так и ко всем, кто его слушает. А слушают его во всём мире, это очевидная вещь. <...> Вопрос в том — слышат ли, вопрос в том — понимают ли", — заметил Швыдкой.

Швыдкой добавил, что Россию последние 20–25 лет "понимают плохо, а может быть, и не понимали никогда по-настоящему", это проблема серьёзная. Также Швыдкой рассказал, как ему понравился настрой Путина на выступлении в ходе ПМЭФ.