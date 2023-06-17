В Кремле усомнились в шансах на продление зерновой сделки
Песков: Шансов у зерновой сделки де-факто нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что шансов у зерновой сделки де-факто нет. Он подчеркнул, что часть, которая касалась условий нашей страны, так и не была выполнена.
"Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств. Часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", — отметил он в беседе с "Известиями".
Представитель Кремля подчеркнул, что РФ несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала соглашение, однако обещанное не было сделано.
Лайф напоминает, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом в Кремле заявили, что в связи с неисполнением российской части сделки Москва может выйти из договора. 13 июня Путин допустил выход Москвы из соглашения, поскольку Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
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