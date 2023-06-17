В Кремле усомнились в шансах на продление зерновой сделки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что шансов у зерновой сделки де-факто нет. Он подчеркнул, что часть, которая касалась условий нашей страны, так и не была выполнена.

"Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств. Часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", — отметил он в беседе с "Известиями".