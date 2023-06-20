МИД РФ считает, что зерновая сделка завершится 18 июля
Вершинин: РФ ведёт к тому, что российская часть зерновой сделки завершится 18 июля
Россия не исключает, что невыполняемые договорённости в рамках зерновой сделки завершатся 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются", — цитирует его РИА "Новости".
При этом Вершинин не исключил новых очных контактов по договору, добавив, что консультации ведутся и сейчас.
Лайф напоминает: зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. Москва не раз заявляла о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. На днях об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников.
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