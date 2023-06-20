МИД РФ считает, что зерновая сделка завершится 18 июля

Россия не исключает, что невыполняемые договорённости в рамках зерновой сделки завершатся 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются", — цитирует его РИА "Новости".