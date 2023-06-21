Песков: Число стран, недовольных менторским тоном США, растёт

Противоречивая политика и менторский тон США стали неприемлемыми для большого числа государств, однако это их дело. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

"Это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой — продолжение менторских проявлений во внешней политике США, которые стали неприемлемыми для многих государств, и число таких государств растёт", — сказал он.