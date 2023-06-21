Песков: Число стран, недовольных менторским тоном США, растёт
Песков назвал делом США их менторский тон после слов Байдена о Си Цзиньпине
Противоречивая политика и менторский тон США стали неприемлемыми для большого числа государств, однако это их дело. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.
"Это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой — продолжение менторских проявлений во внешней политике США, которые стали неприемлемыми для многих государств, и число таких государств растёт", — сказал он.
Представитель Кремля обратил внимание, что эти слова последовали за "примирительными" заявлениями сторон после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, став своеобразной "компенсацией". Тем не менее, отметил он, это дела Штатов и Китая, с которыми у России плохие и очень хорошие отношения соответственно.
Напомним, Энтони Блинкен посетил Пекин 18 июня, где провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ваном И, а также Си Цзиньпином. В ходе разговора он отметил, что США не поддерживают независимость Тайваня. А сегодня Джо Байден заявил, что его китайский коллега — диктатор. На эти слова в Поднебесной выразили протест.