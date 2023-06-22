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22 июня, 12:20

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Международный олимпийский комитет почти единогласно принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК. В нём приняло участие 70 человек. 69 выступили за лишение признания, один человек проголосовал против.

"Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры – 2024", — объявил гендиректор МОК Кристоф де Кеппер.

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Напомним, что признание Международной боксёрской ассоциации было приостановлено в июне 2019 года решением сессии МОК, теперь же Исполком комитета рекомендовал отозвать признание и провести 22 июня внеочередную сессию для принятия решения. Главой ассоциации является Умар Кремлёв. В апреле IBA провела чемпионат мира в Ташкенте с участием россиян и белорусов, а перед этим открыла дело против стран, бойкотирующих этот ЧМ. Среди них США, Великобритания, Канада, Ирландия, Норвегия и Чехия.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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