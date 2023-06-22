Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Международный олимпийский комитет почти единогласно принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК. В нём приняло участие 70 человек. 69 выступили за лишение признания, один человек проголосовал против.