НХЛ отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ

"Я предположил, что клубам было бы уместно не менять свитера на разминке, потому что это отвлекает внимание и отвлекает от того факта, что все наши клубы в той или иной форме проводят вечера в честь различных групп. Мы бы предпочли, чтобы они продолжали получать надлежащее внимание, которого они заслуживают", — сказал он телеканалу Sportsnet.