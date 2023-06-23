НХЛ отказалась от обязательного использования свитеров в поддержку ЛГБТ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от обязательного использования командами свитеров с ЛГБТ-символикой на предматчевых разминках в предстоящем сезоне. Об этом сообщил комиссар организации Гэри Беттмэн.
"Я предположил, что клубам было бы уместно не менять свитера на разминке, потому что это отвлекает внимание и отвлекает от того факта, что все наши клубы в той или иной форме проводят вечера в честь различных групп. Мы бы предпочли, чтобы они продолжали получать надлежащее внимание, которого они заслуживают", — сказал он телеканалу Sportsnet.
По словам комиссара, случаи, когда игроки и целые команды отказывались надевать майки с ЛГБТ-символикой, подорвали все акценты и усилия по разъяснению важности акции. Также Беттмэн заявил, что так называемые ночи гордости — мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества — будут проводиться и дальше, а радужные свитера сохранятся в продаже.
Напомним, в январе российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов перед началом матча против "Анахайм Дакс" отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого. Поступок россиянина многих восхитил, а в интернет-магазине на сайте НХЛ нельзя было приобрести джерси с фамилией игрока — всё раскупили. Вслед за Проворовым хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" тоже не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Кроме того, российский нападающий клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко отказался принимать участие в ЛГБТ-акции.
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