Нарышкин: Замена Буданова и Залужного на постах не повлияет на СВО
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что на решение задач СВО не повлияет замена главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Нарышкин считает, что журналисты сейчас проявляют избыточный интерес к судьбе данных персон.
"Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займёт один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о том, что Буданов получил тяжёлое ранение после российского ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. Некоторые даже писали о его смерти. В то же время представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у Буданова всё хорошо. После долгого отсутствия военного на публике МИД Украины опубликовал фото с ним, но снимки вызывают ряд вопросов, поскольку выглядят неправдоподобно. Похожим образом обстоит ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который перестал появляться на публике в начале мая. По Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу.
ТАСС / Валерий Шарифулин