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23 июня, 11:29

Нарышкин: Замена Буданова и Залужного на постах не повлияет на СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что на решение задач СВО не повлияет замена главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Нарышкин считает, что журналисты сейчас проявляют избыточный интерес к судьбе данных персон.

"Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займёт один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО", — сказал он в беседе с ТАСС.

Демонстративно показали дату: Опубликовано видео с Залужным из его "командировки" на фронт

Демонстративно показали дату: Опубликовано видео с Залужным из его "командировки" на фронт

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о том, что Буданов получил тяжёлое ранение после российского ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. Некоторые даже писали о его смерти. В то же время представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у Буданова всё хорошо. После долгого отсутствия военного на публике МИД Украины опубликовал фото с ним, но снимки вызывают ряд вопросов, поскольку выглядят неправдоподобно. Похожим образом обстоит ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который перестал появляться на публике в начале мая. По Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
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