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24 июня, 00:30

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена 24 июня во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным карты, сирены в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях включили в промежутке с 2:20 по 2:38. В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Незалежной объявлялась 23 июня.

По данным местных телеграмм-каналов, на территории Украины прозвучала серия взрывов. Иной информации не приводится.

Почти 600 бомбоубежищ в Киеве оказались не готовыми к использованию

Почти 600 бомбоубежищ в Киеве оказались не готовыми к использованию

Ранее киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. По делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".

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t.me / МВД Украины

Оксана Попова
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