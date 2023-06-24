На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена 24 июня во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
По данным карты, сирены в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях включили в промежутке с 2:20 по 2:38. В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Незалежной объявлялась 23 июня.
По данным местных телеграмм-каналов, на территории Украины прозвучала серия взрывов. Иной информации не приводится.
Ранее киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. По делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".
t.me / МВД Украины