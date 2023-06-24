На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена 24 июня во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным карты, сирены в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях включили в промежутке с 2:20 по 2:38. В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории Незалежной объявлялась 23 июня.