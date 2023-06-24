Союз отцов России поддержал президента и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" одуматься
Исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба высказался в поддержку президента Владимира Путина и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" одуматься, пока не поздно.
Союз отцов России поддержал президента и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" одуматься. Видео © Telegram / Союз отцов России
В своём видеообращении представитель Союза отцов назвал текущую ситуацию сложной и отметил, что вся страна должна сплотиться для достижения единой цели — противостоять врагам-фашистам. Он подчеркнул, что, по сути, российские военнослужащие получили удар в спину от наших же "парней из ЧВК "Вагнер", с кем ранее они стояли плечом к плечу на передовой, делили паёк и патроны, защищая Родину.
"Одумайтесь, за что воевали наши деды, отцы? И с кем вы сегодня стоите на одной стороне. Одумайтесь, вас могли ввести в заблуждение. Нельзя личные амбиции ставить выше долга, чести и преданности Родине, семье и детям" — сказал Заремба, обращаясь к бойцам ЧВК "Вагнер".
В заключение он добавил, что Союз отцов выступает за консолидацию сил и полностью поддерживает президента. Аналогичную позицию высказали и в Комитете семей воинов Отечества. Как отметила глава организации Юлия Белехова, сейчас гражданам в первую очередь необходимо сохранять спокойствие, "не поддаваться на низкие манипуляции", а также максимально сплотиться вокруг нашей страны.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина посеять смуту в России. По его словам, уже неоднократно враги РФ пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.
Кадр из видео Telegram / Союз отцов России