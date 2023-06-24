Исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба высказался в поддержку президента Владимира Путина и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" одуматься, пока не поздно.

Союз отцов России поддержал президента и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" одуматься. Видео © Telegram / Союз отцов России

В своём видеообращении представитель Союза отцов назвал текущую ситуацию сложной и отметил, что вся страна должна сплотиться для достижения единой цели — противостоять врагам-фашистам. Он подчеркнул, что, по сути, российские военнослужащие получили удар в спину от наших же "парней из ЧВК "Вагнер", с кем ранее они стояли плечом к плечу на передовой, делили паёк и патроны, защищая Родину.

"Одумайтесь, за что воевали наши деды, отцы? И с кем вы сегодня стоите на одной стороне. Одумайтесь, вас могли ввести в заблуждение. Нельзя личные амбиции ставить выше долга, чести и преданности Родине, семье и детям" — сказал Заремба, обращаясь к бойцам ЧВК "Вагнер".

В заключение он добавил, что Союз отцов выступает за консолидацию сил и полностью поддерживает президента. Аналогичную позицию высказали и в Комитете семей воинов Отечества. Как отметила глава организации Юлия Белехова, сейчас гражданам в первую очередь необходимо сохранять спокойствие, "не поддаваться на низкие манипуляции", а также максимально сплотиться вокруг нашей страны.