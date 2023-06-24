"Избрали предательский путь": Союз ветеранов указал на подлость Пригожина и его приспешников

В Российском союзе ветеранов назвали подлыми действия бойцов ЧВК "Вагнер" и её основателя Евгения Пригожина. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

"Российский союз ветеранов выражает своё негодование подлыми действиями Пригожина и его приспешников, избравших предательский путь в столь сложное для страны время, когда идёт непримиримая борьба с неонацизмом, возродившимся на Украине", — говорится в сообщении.

Там добавили, что действия ЧВК "Вагнер" выгодны для тех, кто хочет видеть Россию покорённой. При этом члены организации считают, что большинство бойцов "Вагнера" проявили себя героями и заслуживают благодарность народа.