"Избрали предательский путь": Союз ветеранов указал на подлость Пригожина и его приспешников
Союз ветеранов России назвал подлыми действия ЧВК "Вагнер"
В Российском союзе ветеранов назвали подлыми действия бойцов ЧВК "Вагнер" и её основателя Евгения Пригожина. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.
"Российский союз ветеранов выражает своё негодование подлыми действиями Пригожина и его приспешников, избравших предательский путь в столь сложное для страны время, когда идёт непримиримая борьба с неонацизмом, возродившимся на Украине", — говорится в сообщении.
Там добавили, что действия ЧВК "Вагнер" выгодны для тех, кто хочет видеть Россию покорённой. При этом члены организации считают, что большинство бойцов "Вагнера" проявили себя героями и заслуживают благодарность народа.
"Ветераны полностью поддерживают оценку этому предательству верхушки ЧВК, данную в обращении Президента Российской Федерации, и принимаемые в этой связи решения", — указали в Российском союзе ветеранов.
Ранее директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман назвал происходящие сейчас в РФ события безумием и заявил о поддержке президента. Также главы республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выразили Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер".
Напомним, из-за призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры по пресечению преступлений против власти.