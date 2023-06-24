Регион

Уведомления отключены

24 июня, 11:14

Кехман назвал действия Пригожина предательством и заявил о поддержке президента

Директор МХАТ Кехман: То, что сейчас происходит, — самое настоящее предательство

Директор МХАТ имени Горького, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман назвал происходящие сейчас в РФ события безумием и предательством.

"Когда Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. То, что сейчас происходит, — это безумие и самое настоящее предательство. Мы безоговорочно поддерживаем нашего президента и все его действия", — отметил Кехман в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Аксёнов: "Крым с президентом!"

Аксёнов: "Крым с президентом!"

Ранее Лайф рассказывал о том, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также президента поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.

Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Илья Суриков
  • Новости
  • владимиркехман
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров