Кехман назвал действия Пригожина предательством и заявил о поддержке президента

"Когда Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. То, что сейчас происходит, — это безумие и самое настоящее предательство. Мы безоговорочно поддерживаем нашего президента и все его действия", — отметил Кехман в беседе с газетой "Петербургский дневник".