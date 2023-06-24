Кехман назвал действия Пригожина предательством и заявил о поддержке президента
Директор МХАТ Кехман: То, что сейчас происходит, — самое настоящее предательство
Директор МХАТ имени Горького, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман назвал происходящие сейчас в РФ события безумием и предательством.
"Когда Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. То, что сейчас происходит, — это безумие и самое настоящее предательство. Мы безоговорочно поддерживаем нашего президента и все его действия", — отметил Кехман в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Ранее Лайф рассказывал о том, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также президента поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку.
ТАСС / Роман Пименов