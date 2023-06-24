Россиян призвали к единству, чтобы не допустить повторения 1917 года
Юрист Звягинцев отметил важность патриотизма в условиях вооружённого мятежа
Во время СВО, когда все российские силы направлены на общую победу, разжигание конфликтов внутри страны попросту недопустимо. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил замдиректора Института государства и права РАН заслуженный юрист России Александр Звягинцев.
"Сейчас, когда идёт СВО, для страны как никогда важно сохранять внутреннее единство и согласие в обществе. Главным нарративом должен быть подъём патриотизма и боевого духа. Всякое противостояние, тем более военное, внутри России сейчас для государства контрпродуктивно. Это мы уже проходили в 1917 году, о чём сегодня очень правильно напомнил в своём обращении к гражданам России президент", — отметил эксперт.
По его словам, сейчас главное — это не скатиться к вооружённому конфликту внутри России. И каждый военный в этой ситуации должен чётко понимать, что приказ Верховного главнокомандующего не требует обсуждения в условиях проведения СВО. Ибо во все времена при согласии малые дела множатся, при отсутствии такового — и большие гибнут, резюмировал Звягинцев.
В поддержку Владимира Путина и граждан уже высказались десятки губернаторов, депутатов, политиков и политологов, военных командиров.
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Напомним, утром 24 июня Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев