Россиян призвали к единству, чтобы не допустить повторения 1917 года

Во время СВО, когда все российские силы направлены на общую победу, разжигание конфликтов внутри страны попросту недопустимо. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил замдиректора Института государства и права РАН заслуженный юрист России Александр Звягинцев.

"Сейчас, когда идёт СВО, для страны как никогда важно сохранять внутреннее единство и согласие в обществе. Главным нарративом должен быть подъём патриотизма и боевого духа. Всякое противостояние, тем более военное, внутри России сейчас для государства контрпродуктивно. Это мы уже проходили в 1917 году, о чём сегодня очень правильно напомнил в своём обращении к гражданам России президент", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас главное — это не скатиться к вооружённому конфликту внутри России. И каждый военный в этой ситуации должен чётко понимать, что приказ Верховного главнокомандующего не требует обсуждения в условиях проведения СВО. Ибо во все времена при согласии малые дела множатся, при отсутствии такового — и большие гибнут, резюмировал Звягинцев.