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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 16:12
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Морпехи 155-й бригады ТОФ с передовой записали обращение в поддержку Путина

Находящиеся в зоне СВО морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) прямо с передовой записали обращение в поддержку президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик в телеграм-канале опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Морпехи 155-й бригады ТОФ записали обращение в поддержку Путина. Видео © Telegram / Кожемяко. Официально

"Здравия желаем, Верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, <...> обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу", — заявили на видео военнослужащие.

Сам Кожемяко призвал мятежников одуматься и не совершать преступных действий.

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В поддержку Владимира Путина и граждан уже высказались десятки губернаторов, депутатов, политиков и политологов, военных командиров.

Напомним, утром 24 июня Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

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Кадр из видео Telegram / Кожемяко. Официально

Наталья Исакова
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