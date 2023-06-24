Морпехи 155-й бригады ТОФ с передовой записали обращение в поддержку Путина

Находящиеся в зоне СВО морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) прямо с передовой записали обращение в поддержку президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик в телеграм-канале опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Здравия желаем, Верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, <...> обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу", — заявили на видео военнослужащие.