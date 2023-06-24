Морпехи 155-й бригады ТОФ с передовой записали обращение в поддержку Путина
Находящиеся в зоне СВО морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) прямо с передовой записали обращение в поддержку президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик в телеграм-канале опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Морпехи 155-й бригады ТОФ записали обращение в поддержку Путина. Видео © Telegram / Кожемяко. Официально
"Здравия желаем, Верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, <...> обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу", — заявили на видео военнослужащие.
Сам Кожемяко призвал мятежников одуматься и не совершать преступных действий.
В поддержку Владимира Путина и граждан уже высказались десятки губернаторов, депутатов, политиков и политологов, военных командиров.
Напомним, утром 24 июня Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер". Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Кадр из видео Telegram / Кожемяко. Официально